Sony, PlayStation satış rakamlarını önemsemiyor!

Bir dönem sıkıntılı günler yaşayan Sony, şimdiyse kar seviyesini en yüksek noktaya çıkarmaya çalışıyor. Telefon piyasası hariç tüm alanlarda başarılı bir şekilde işlerini düzelten teknoloji devi açıklanan son rapora göre geçen yıl bu döneme göre daha fazla PlayStation 4 sattı. Şirketin geçen yıl aynı dönem satışı 3,9 milyonken bu yıl 4,2 milyona yükseldi.

Ayrıca şirketin bir yöneticisi yaptığı açıklamada şirketin oyun bölümünün mali yılda 2 trilyon Euro satış yapmasını beklediklerini açıkladı. Bu rakamın çoğunun PlayStation Network aracılığıyla sağlanacağı düşünülüyor. Açıklamalarına devam eden yönetici, eskiden iş modelinin Business to Business olduğunu ancak şimdi doğrudan tüketim modeline geçildiğini belirtti.

Sony yöneticisinin söylediği şey aslında PlayStation Plus gibi servislerin artık daha fazla kazanç getirdiği. Öte yandan bu tutum, endüstride giderek yaygınlaşıyor. Örneğin Microsoft, Activision Blizzard, ve Electronic Arts gibi şirketler aylık aktif kullanıcılar ya da kullanıcıların oyunları oynamak için harcadıkları sürelerin istatistiklerini daha önemli buluyor.