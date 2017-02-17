Sony, Galaxy S8 için pil üretecek

Görünüşe göre Samsung, Galaxy Note 7 patlamalarından sonra pil konusunda daha temkinli ve dikkatli davranıyor. Şirket, Note 7’de kullandığı pil tedarikçisi sayısını Galaxy S8’de arttırmayı planlıyor. Gelen bilgilere göre Samsung’un üçüncü pil tedarikçisi popüler akıllı telefon üreticisi Sony olacak.

Samsung’un, pil tedarikçileri ile her parça için x-ray muayenehaneleri gibi kalite güvencesi testinin yanı sıra, üçüncü bir tedarikçinin de arandığı söyleniyordu ve görünüşte bu tedarikçi bulundu. Bunun bir Japon şirketi olduğu yönündeki söylentiler Wall Street Journal kaynakları tarafından tekrar dile getirildi. Daha önce, Sony'nin pil iştirakini satın almasının ardından Murata'nın Samsung tedarikçisi olacağı söylenmişti.

Sony, pil işini uzun süre önce Murata'a sattı ama anlaşmanın temmuz ayından önce yapılması pek mümkün görülmüyor. Bu durumda Galaxy S8 modellerine ait piller Sony tarafından temin edilebilir.

Samsung, görünüşe göre Japon şirketinin pazara sürdüğü Li-ion pil paketlerinin kalitesinden çok etkilendi. Bu nedenle, bunu bir üçüncü parti tedarikçisi olarak seçti. Sony'nin Li-ion pil kimyasına öncülük ettiği düşünüldüğünde oldukça iyi bir adım sayılır.