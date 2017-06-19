Takashi Murakami’nin sanat eserleri Messenger’a geldi!

Facebook Messenger, Museum of Contemporary Art Chicago ile yaptığı işbirliği ile bir ilke imza attı. Bu kapsamda çağdaş sanatın önde gelen isimlerinden Takashi Murakami’nin sevilen eserleri Messenger’da kamera efekti ve çerçeve olarak kullanılabiliyor.

Dünyanın dört bir yanındaki 1,2 milyar Messenger kullanıcısı, aralarında Mr. DOB’un da bulunduğu Murakami eserlerini fotoğraf ve videolarına ekleyebiliyor. Bunu yapmak için Messenger’ın kamerasını açmak, bir fotoğraf veya video çekmek, sağ üstteki gülen surat ikonuna tıklayarak ‘Öne Çıkanlar’ arasından Murakami eserlerini seçmek yeterli oluyor.

Facebook Messenger Başkanı David Marcus, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Dünyaca ünlü Japon sanatçı Takashi Murakami’nin yeni sergisinin şerefine Museum of Contemporary Art Chicago ile işbirliği yapmanın heyecanını yaşıyoruz. Artık Messenger kullanıcıları Murakami’nin sergide yer alan pembe ahtapotunu, en çok bilinen karakteri Mr. DOB’u ve gülümseyen papatyalarını uygulama içerisinde fotoğraf ve videolarına çerçeve veya efekt olarak ekleyebilecek. Tek yapmaları gereken fotoğraf veya video çekip, sağ üstteki gülen surat ikonuna tıklayarak Öne Çıkanlar bölümüne bakmak.”