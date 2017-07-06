Türkiye'de satılacak Nokia 6'da bu özellik olmayacak!

Nokia hayranlarının bu yılın başlarında HMD Global tarafından piyasaya sürülen en yeni akıllı telefonları almak için endişe duyacakları ilginç bir şey var. HMD’nin piyasaya sürülen ilk mobil cihazı olan Nokia 6’nın Ağustos ayı başında raflara girmesi bekleniyor ve ilk çıkan model ile farklılıklara sahip olacak.

Çin'de bile iki Nokia 6 modeli mevcut ve donanım söz konusu olduğunda çok farklı değil. TA-1000 ve TA-1003 sürümleri arasındaki tek fark, bu sürümlerden birinin Google hizmetleri ile birlikte gelmemesi.





Bununla birlikte, küresel versiyon söz konusu olduğunda, pazara girer girmez konuşacağımız pek çok farklılık var. Bunlardan biri yakın zamanda HMD tarafından onaylandı. Nokia 6'nın genel sürümünün, Çin modellerinde bulunan bildirim LED'iyle birlikte gelmeyeceği söyleniyor. Dört Nokia 6 modeline (TA-1033, TA-1039, TA-1021, TA-1025) bu özellik eklenmeyecek.



HMD, biraz araştırma yaptıktan sonra bildirim LEDini kaldırma kararı aldıklarını ve Çin dışındaki müşterilerin bu özelliğe bu kadar bağlı olmayabileceği anlamına geldiğini söyledi.



LED bildirim genellikle farklı iletişim kanallarını (SMS, mesajlaşma uygulamaları, e-posta, telefon, vs.) kullanan kişilere kolaylık sağlıyor. Bu LED, yanıtlamanız gereken herhangi bir mesaj almadığınızdan emin olmak için telefonu her 5 dakikada bir kontrol etmekten kaçınmanıza yardımcı oluyordu.