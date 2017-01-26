Twitter, yeni özelliğini duyurdu!

Twitter’da neler olup bittiğini pek çok şekilde öğrenmek mümkün. Anasayfanızın dışında, Trend sekmesi o an Twitter’da nelerin tartışıldığını gösterirken; Arama sekmesi de istediğiniz her şeyi bulmanızı sağlıyor.

Bugüne dek bu deneyimler için ayrı ayrı yerlere tıklamanız gerekiyordu. Neler olup bittiğini daha kolay öğrenmenizi sağlamak için yaptığımız devamlı çalışmaların bir parçası olarak, bu deneyimlerin hepsini bir araya getiriyoruz. Çok yakında Trendler, Arama ve canlı videoların en iyilerini tek bir Explore (Keşfet) sekmesi altında bulabileceksiniz.

Geçtiğimiz yıl sizden Twitter’da aradığınızı bulmakta bazen zorluk çektiğiniz konusunda yorumlar aldık. Bu nedenle Trendler ve Arama özelliklerini herkes için kullanımı daha kolay hale getirmenin yollarını araştırdık. Araştırma sürecimizde müşterilerimiz, yeni Keşfet sekmesi sayesinde haberleri, trendleri ve popüler konuları daha kolay bulduklarını söylediler.

“Keşfet” adındaki yeni sekmeyi, var olan sekmelerin yanına ekliyoruz; istediğiniz şeyleri daha kolay bulmanızı sağlıyoruz. Keşfet özelliği bugün Twitter iOS için kullanıma sunuluyor.

Gelecek haftalarda ise Twitter Android için de kullanılabilir olacak. Özelliğe göz atmadan önce uygulamanızın güncel olduğundan emin olun. Ve tabii ki, yorumlarınızı dinlemeye devam edip, düşüncelerinizle ve planımız dahilindeki bazı sürprizlerle Keşfet sekmesini daha da iyi hale getirmeye çalışacağız!