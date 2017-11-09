Ubisoft CEO'sundan yeni konsollar hakkında çarpıcı açıklama!

Ubisoft CEO'su Yves Guillemot'a göre güncel konsolların üretimi en az iki yıl daha devam edecek ve yeni nesil konsollar satışa sunulmayacak. Bu iddia, oldukça çarpıcı olsa da sağlam temellere mevcut.

Bir hissedarın sorusuna cevap veren Guillemot "PlayStation 4 Pro ve Xbox One X gibi üst seviye konsollar sayesinde yeni konsollara ihtiyaç olmayacağını" iddia etti. Yves Guillemot'a mevcut konsolların üretimi en az birkaç yıl daha devam edecek.

Guillemot "Bu çaptaki geliştirmeler ve yükseltmeler, yeni nesil için pek az ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Üstelik Xbox One ve Sony PlayStation 4 henüz dört yaşındalar. Birkaç yıl önce olsa Xbox 360 ve Sony PS3 yaşlı sayılabilirdi. Ne var ki yeni ikilinin sahip olduğu özellikler muazzam ve oyun üreticilerinin daha fazlasını talep etmeye ihtiyacı yok. Üreticilerin üzerinde hiçbir baskı olmadığına eminim." ifadelerini kullandı.

Yves Guillmot "Açıklamalarının duyum kaynaklı değil, akla uygun tahminler olduklarını" vurguladı. Yani Fransız CEO'ya göre hali hazırdaki hiçbir oyun üreticisi, 4K Ultra seçeneklerde dahi daha fazlasına ihtiyaç duymuyor ve iki-üç yıldan önce ihtiyaç duyacak gibi de gözükmüyor.