Oyun oynarken söylenen yalanlar!

Hiç yalan söylememiş oyuncuların bir listesini hazırlamaya çalışsaydık bu çok kısa bir liste olurdu. Ben de dahil olmak üzere neredeyse her oyuncu en az bir kere yalan söylemiştir. 1800'lü yılların başından beri oyunlarda yalanlar yaygın. Biz de bugün oyuncular tarafından yaygın olarak kullanılan bazı yalanlara göz atalım dedik ve bu listeyi sizler için hazırladık.

Yüksek Kill/Death oranına sahip olduğuyla övünmek

K/D Oranı, Öldürme ve Ölüm Oranı anlamına gelir. K/D oranı, toplam öldürme sayısı toplam ölüm sayısına bölündükten sonra çıkan sayıdır. Örneğin, bir oyunda 10 öldürürseniz ve 5 kez ölürseniz, K/D oranınız 2'dir.