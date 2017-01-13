Vodafone, Türkiye'de fiber interneti yaygınlaştıracak

Vodafone’un Axon Consulting tarafından hazırlanan “Türkiye’nin Dijital Geleceği: Genişbant Vizyonu” isimli rapor yayımlandı. Raporda Türkiye’de fiber altyapı kapsamasının tüm hanelere ulaştırılması için en uygun teknoloji ve uluslararası yatırım modelleri analiz edildi.

Rapor, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel’in ev sahipliğinde Axon Partners Yönetici Ortağı Dimitri Kallinis ve Türkiye Genel Müdürü Dikmen Edgü’nün katılımıyla tanıtıldı.

Günümüzde evlere genişbant götürmekte olan birçok teknolojinin mevcut olduğu belirtilen raporda, bu teknolojiler arasında teknik olarak en gelişmiş olan evlere-binalara kadar giden fiber "FTTH/B" teknolojisi “Açık Erişim Şebekesi” (AEŞ) modeliyle Türkiye için önerildi. Rapor kapsamında bu teknolojilerin Türkiye için uygunluğu ve getireceği avantajlar da ele alındı.

Axon Danışmanlık tarafından hazırlanan raporda, Kalkınma Bakanlığı’nın yayınladığı 2015-2018 Türkiye Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı’na atıfta bulunulurken, sürekli artan bant genişliği ihtiyacını karşılamak için uzun vadeli çözüm önerisi olarak FTTH/B teknolojisi ele alındı.

Ülkelerin fiber altyapısı kapsamında FTTH/B'nin getireceği kapsama alanı ve teknolojik özelliklere vurgu yapıldı.

Tek seferlik, uygun şekilde tasarlanmış bir yatırım ile yapılacak bu girişimin Türkiye’ye uzun yıllar kullanılabilecek bir altyapı sağlayacağı açıklandı.

Türkiye'deki tüketicilerin veri tüketiminde, mobil hizmetlerden daha çok sabit hizmetlere yöneldiğine dikkat çeken rapor, dünya çapında ortalama aylık sabit genişbant bağlantı veri tüketiminin 2021 yılında ayda 180 GB'a yükselmesinin beklendiğini ortaya koyuyor.

Ayrıca, Türkiye’nin 2015 yılında sahip olduğu 54,9 GB/ay ortalama veri tüketiminin yıllık bazda yüzde 22 ile artması halinde bu ortalamaya ulaşmasının olası olduğuna dikkat çekildi.

Türkiye’de şebeke kurulumu için uygun koşulların oluşmasını teşvik etmenin yatırım fırsatları yaratacağının aktarıldığı rapor, yaklaşık 535 milyon dolar yatırımla evlere kadar giden fiber FTTH/B hizmetinin fazladan 4,76 milyon haneye götürülmesini sağlayacağı vurgulandı.