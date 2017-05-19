WannaCry fidye virüsünün çözümü bulundu!

Windows XP'de yer alan güvenlik açığından dolayı dünyayı etkisi altına alan WannaCry atakları yüzbinlerce bilgisayara zarar vermişti. WannaCry virüsü bulaşan bilgisayarda, dosyalar şifreleniyor ve şifreyi açmak için Bitcoin üzerinden hackera para göndermeniz gerekiyor.

WannaCry'ın çözümü bulundu

Bir güvenlik araştırmacısı 300 dolar değerindeki fidyeyi ödemek zorunda kalmadan Wannacrypt'i kırmayı başardı. Wannakey ismini verdiği uygulama sayesinde Windows XP'de şifrelenen dosyalar kısa bir süre içerisinde tekrar kullanabilir hale geliyor.

Ancak Wannakey ile Wannacrypt'ten kurtulmak için bir altın kural bulunuyor. O da virüs Windows XP'ye bulaştıktan sonra sistemi bir kere bile yeniden başlatmamış olmak.

WannaCry virüsü kirli çalışmalarını, Microsoft'un dahili kriptografik araçlarını kullanarak yapıyor. Maalesef ki Windows XP'de, işletim sisteminin daha yeni sürümlerinde bulunmayan bellekteki anahtarların silinmesini önleyen bir güvenlik açığı var.

Sistemi yeniden başlatmamış iseniz; WannaCry için kullanılan şifreler Windows XP'nin belleğinde bulunuyor. Wannakey de bu şifreleri bellekten bularak şifreyi çözüyor.

Fransa merkezli Quarklab araştırmacısı Adrien Guinet tarafından geliştirilen Wannacrypt çözücüsü Wannakey, ücretsiz olarak Github'da yer alıyor. Eğer Windows XP'nize Wannacrypt virüsü bulaştıktan sonra yeniden başlamadıysanız, aşağıdaki linke tıklayarak uygulamayı indirebilir ve dosyalarınızın şifresini çözebilirsiniz.