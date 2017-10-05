WhatsApp Business piyasaya sürüldü!

WhatsApp Business bugün piyasaya sürüldü. Peki normal WhatsApp'dan farkı ne?

05/10/2017 13:45

Birçok işletme, görüşmelerini artık WhatsApp'tan gerçekleştiriyor. Bunu daha etkili bir hale getirmenin yollarını arayan WhatsApp, geçtiğimiz aylarda yurt dışında sınırlı sayıda kullanıcıya WhatsApp Business isimli yeni hizmetini deneyimleme şansı tanımıştı. İşte bu hizmet, Türk kullanıcılarına da ulaşmaya başladı. 

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Aşağıdaki görselde görüldüğü gibi Uzakta, Şundan, Şuna gibi kısımlar bulunuyor. Bu kısım, WhatsApp Business kullanıcısının müşterilerle olan iletişimin ya eş zamanlı ya da daha sonra yapılacağı gibi bilgileri gösteriyor. 

 

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Bu yeni özelliğin hala test aşamasında olduğunu ve şu an bilmediğimiz bazı özelliklerin getirilebileceğini belirtelim. Resmi olarak dağıtıma başlandığında daha detaylı bilgilere ulaşacağız. 

    Yazar: Berk İşçimen

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