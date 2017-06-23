WhatsApp'ın yeni özelliği göz dolduruyor!

Facebook'a ait olan WhatsApp, Instagram ve hatta Facebook Messenger'ın aksine, hızlı bir şekilde yeni özellikleri bünyesine ekleyemiyor. Fakat, WhatsApp şu anda birçok kullanıcısı tarafından hoş karşılanacak yeni özellikleri Beta sürümlerinde test ediyor.

Bildiğiniz gibi WhatsApp üzerinden sadece PDF'ler, Word belgeleri, e-tablolar ve slaytlar gibi belirli türler gönderilebiliyor. Dosya türlerindeki bu kısıtlamalar çok yakında WhatsApp'a gelecek olan güncelleme ile ortadan kalkacak.

Herhangi bir dosya türünü paylaşmanıza izin veren yeni özellik şu anda sınırlı bir kullanıcı tarafından test ediliyor. Ancak bu test sürecinin çok uzun süreceği aktarılıyor.

Söylenene göre bu belge gönderiminin bir sınırı olacak. iOS'te 128 MB, Android'de 100 MB ve WhatsApp Web'de 64 MB'lık bir maksimum dosya boyutu ile veri transferi sınırlandırılacak.

Yıl olmuş 2017, 4K video devri başlayalı bir hayli zaman geçmiş, hala dosya gönderiminde sınırlar var dediğinizi duyar gibiyiz. Bakalım WhatsApp, boyut sınırlandırması konusunda bir değişiklik yapacak mı?