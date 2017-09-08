Xiaomi Mi Mix 2 bir bombayla beraber geliyor!

Xiaomi'nin Başkanı, Weibo üzerinden teknoloji devinin yakında Mi Note 3 modelini tanıtacağını duyurdu. Lin Bin, cihazın 11 Eylül'de duyurulup duyulmayacağını belirtmedi ancak önceki Weibo paylaşımına göre kesinlikle Mi Mix 2 ile başlayacak. Xiaomi başkanı daha önceki bir Weibo paylaşımında, Xiaomi'nin merakla beklenen akıllı telefonu Mi Mix 2’nin resmi olarak 11 Eylül'de tanıtılacağını belirtmişti.

Xiaomi Mi Note 3, şimdiye kadar sızdırılan muhtemel tasarımının yanı sıra, muhtemel özellikleri ile de dikkat çekiciydi ancak, Lin Bin Note 3'ün sürpriz detaylarını ortaya koydu. CEO, Mi Note 3'ün Mi 6 amiral gemisinin daha büyük bir versiyonu olacağını ima etti.

Bunun anlamı, Mi Note 3'ün kavisli bir ekranın yanı sıra Mi 6 gibi bir cam gövdeye sahip olacağı ancak, daha büyük bir boyuta sahip olacağıdır. Mi 6, 5.15 inç ekrana sahip ve Note 3, Mi Note 2'de olduğu gibi 5,7 inçte gelebilir. Amiral gemisi, her tarafı kavisli ve Snapdragon 835 işlemcisi ile güçlendirilmiş bir premium tasarım ile geliyor. Tamamen Mi 6 ile aynı özellikleri ile gelebilir veya teknik özelliklerinde bir ya da iki değişiklik yapılabilir.

Buna ek olarak, poster ayrıca, Xiaomi Mi Note 3'ün yakın zamanda piyasaya sunulan Mi 5X'in şirketin marka temsilcisi Wu Yifan tarafından onaylanacağını da ortaya koyuyor. Bu arada Lei Jun, Mi Note 3'ün Mi Mix 2'nin yanında tanıtılacağını doğruladı.

Peki siz hangisini tercih edersiniz, tam ekran bir Mi Mix 2 veya daha büyük bir Mi 6?