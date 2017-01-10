Zenfone 3 için Android 7.0 güncellemesi yayınlandı

2017 yılına girmemizle birlikte firmalar Android telefonlarına en son sürüm olan Android 7.0 Nougat güncellemesini sunmak için kıyasıya bir yarış içerisine girdiler. Asus da rakiplerinden geri kalmamak için geçtiğimiz gün Zenfone 3 için Android 7.0 Nougat güncellemesinin dağıtımına başladığını duyurdu.

Zenfone 3 için Android 7.0 Nougat güncellemesi şimdilik sadece Filipinler bölgesine sunulmuş durumda. OTA üzerinden indirime sunulan Zenfone 3 için Android 7.0 Nougat güncellemesinin önümüzdeki günlerde daha fazla ülkeye geleceği tahmin ediliyor.

Android 7.0 güncellemesi ile Zenfone 3'te aynı ekranda iki farklı uygulama açmak mümkün oluyor. Telefona gelen bir diğer özellik ise geliştirilmiş Doze modu. Doze modu sayesinde arkaplanda çalışan uygulamaların verimliliği arttırılarak, pilden tasarruf sağlanıyor.

Zenfone 3‘ün ZE520KL veya ZE552KL modelleri için gelen güncelleme ile cihazın batarya performansında bir artış olduğu söyleniyor. Bakalım Asus, ülkemiz kullanıcıları için bu güncellemeyi ne zaman sunacak?