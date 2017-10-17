ZTE'nin katlanabilen telefonu sertifika aldı

ZTE'nin katlanabilen akıllı telefonu bugün tanıtılabilir.

17/10/2017 11:00

Tanıtımı yaklaşan ZTE Axon M (Z999) FCC'den sonra şimdi de Wi-Fi sertifikasından geçti. Sertifikalardan öğrendiğimiz tek şey ne yazık ki telefonun daha keskin kenarlı olması, çift bantlı Wi-Fi'yi desteklediği ve Android 7.1.2 Nougat işletim sitemi ile çalıştığıdır.

ZTE Axon M’in M harfi muhtemelen Multi anlamına geliyor ve telefon, büyük bir ekran yapmak için açılan iki ekrana sahip katlanabilir bir tasarıma sahip olacak.

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Geekbench sızıntısına göre ZTE Axon M, 4GB RAM ile bir Snapdragon 821 yonga seti özelliklerine sahip olacak. Telefonun şimdiye kadar söylentileri doğru çıkar ise bugün tanıtılması gerekiyor.

    Yazar: Ayşe Aydoğmuş Teknolojiye dair her şey.

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