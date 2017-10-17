ZTE'nin katlanabilen telefonu sertifika aldı

Tanıtımı yaklaşan ZTE Axon M (Z999) FCC'den sonra şimdi de Wi-Fi sertifikasından geçti. Sertifikalardan öğrendiğimiz tek şey ne yazık ki telefonun daha keskin kenarlı olması, çift bantlı Wi-Fi'yi desteklediği ve Android 7.1.2 Nougat işletim sitemi ile çalıştığıdır.

ZTE Axon M’in M harfi muhtemelen Multi anlamına geliyor ve telefon, büyük bir ekran yapmak için açılan iki ekrana sahip katlanabilir bir tasarıma sahip olacak.

Geekbench sızıntısına göre ZTE Axon M, 4GB RAM ile bir Snapdragon 821 yonga seti özelliklerine sahip olacak. Telefonun şimdiye kadar söylentileri doğru çıkar ise bugün tanıtılması gerekiyor.