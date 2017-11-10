Activision'dan General Motors'a inanılmaz suçlama!

Dünyanın en popüler aksiyon-savaş serisi Call of Duty serisinin yaratıcısı Activision, dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden birinden tazminat talep ediyor.

Sorunun kaynağı Call of Duty: WW2 oyununa dayanıyor zira Activision'ın efsanevi oyununda General Motors'un efsanevi arazi araçları Humwee (araç çöl ortamında 4X4'lük performans veriyor) ve Hummer (dev arazi aracına trafikte bol bol rastlanıyor) kullanılmıştı. Ancak ne akla hizmetse, General Motors söz konusu araçların yeni oyunlarda kullanımına izin akıllara sığmaz biçimde izin vermedi.

Activision'ın iddiasına göre 2017'deki Humwee ve Hummer araçları yapılan anlaşmada sıkıntısız biçimde kullanılabiliyordu. Ancak General Motors araçlarının Activision'ın yeni oyunlarda kullanılmasına izin vermedi ve oyun devi ile otomobil devi arasındaki savaş kızıştı. Activision hakkını mahkemede arayacak. 2007 yılından beri süre gelen işbirliğinin neden şimdilerde sorun yarattığı ise merak konusu.