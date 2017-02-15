Bulut teknolojisinde yerli girişim! (Promosyon kodlu)

Arka planda dünyaca ünlü OpenStack ve VMware teknolojilerini kullanan Bulut Sunucu’nun sunucuları Türkiye Verimerkezi olan Radore‘de yer alıyor. Kullanıcılarına 7/24 destek sunabilen girişim aynı zamanda panel üzerinden sunucuların kontrol edilmesine de olanak tanıyor.

Bundan yaklaşık 2 yıl önce kurulan Bulut Sunucu, ilk dönemlerinde müşterilerini ikna ettikten sonra kurulumları, her müşteri talebinde insan faktörü ile manuel olarak yapılmakta iken, artık sistem otomasyonu sayesinde, kullanıcılar tek tıkla, saniyeler içinde sunucu kurabilmekte ve yönetebilmektedir.

Bulut Sunucu markası altında SaaS ve otomatik bir modele geçen girişimciler, bu modelde yaklaşık 4 ayda 90’ın üzerinde müşteri kazanmayı başarmış.

Cemil A. ve Mustafa K. tarafından kurulan Bulut Sunucu, bugün 5 kişilik ekibiyle yaklaşık 100 TB’lık depolama alanını yönetiyormuş. WordPress, Joomla, Magento ve NodeJS gibi teknolojileri de çok kısa sürede ve tek tıkla kurmaya izin veren platformun öne çıkan özelliklerinden birisi de ister 1 GB ister 32 GB RAM'li sunucuları 15 saniye gibi kısa sürede çalışır hale getirebilmesi.

En başta da söylediğimiz gibi bulut bilişim kullanmak isteyenlere Türkçe ve abonelik temelli bir ücretlendirmeyle hizmet veren bulutsunucu.net, yerli pazarda kendine yer edinebilir. Girişimin şu an için giriş seviyesindeki kullanıcılara hitap ettiğini ve fiyatlandırmasının da uygun seviyelerde olduğunu söyleyebiliriz.

Bulut sunucu’dan ücretsiz faydalanmak için Üyelik aşamasında promosyon kodu bölümüne “teknolojioku” yazarak 50 dolar ücretsiz krediye sahip olabilirsiniz.