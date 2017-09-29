Dünyanın her noktasına roketle seyahat projesi!

Elon Musk, insanlığa çağ atlatacak projelerine bir yenisini daha ekledi. Tıpkı uzay yolculukları gibi yeryüzündeki yolculuklara da kafayı takan girişimci, yeniden kullanılabilir roketlerin kıtalar arası toplu taşımacılığa yeni bir soluk getireceği projenin ilk videosu yayınlandı.

Normalde Avustralya’da gerçekleştirilen bir konferansta Mars ve Ay ile ilgili projelerini anlatması beklenen Elon Musk, tüm bunları anlattıktan sonra inanılmaz bir vaat ile projeyi duyurdu: Dünyanın her yerine yarım saatte yolculuk edeceğiz. Gezegen içi, kıtalar arası ya da ne derseniz deyin.

Elon Musk’ın bu projesi toplu taşımacılığın ve havacılığın seyrini değiştirecektir. Önümüzdeki 9 ay içinde ilk kıtalar arası roketin inşasına başlayacaklarını söyleyen Musk, ilk sefer hakkında bir bilgi paylaşmadı. Ancak yeniden kullanılabilir roketlerin yolcular için tekrar dizayn edilmesi ile ilgili çalışmalar başlamışa benziyor.