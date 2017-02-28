PC oyuncularına sunulan grafik ayarları, ekran kartının kapasitesine göre yapılmadığında oyunlarda FPS düşüşleri yaşanıyor. Ancak grafik ayarlarında FPS artışı için bazen kaplama kalitesini ve çözünürlüğü düşürmek pek sağlık bir çözüm olmuyor. Peki, oyunlarda hangi grafik ayalarını kapatırsak, grafik kalitesinden çok az ödün vererek FPS artışı sağlayabiliriz? Bu haberimizde en iyi oyun hızlandırma yolları adı altında FPS artışı için yapmanız gerekenleri listeliyoruz.

1- Dynamic Reflections

Dynamic Reflections özelliğini kapatmak büyük bir FPS artışı sağlayabilir. Örneğin, Overwatch'ta, Dynamic Reflections'ı kapatarak FPS hızında %30 ile %50 arasında artış sağlayabilirsiniz. Dynamic Reflections; gölgeleri, suda ve diğer yansıtıcı yüzeylerde görme anlamına gelir. Dynamic Reflections'ın etkisini neredeyse hiç fark etmezsiniz.

Dynamic Reflections özelliği oyun deneyiminizi arttıran bir şey olmamasına rağmen FPS düşmesine neden olduğunu belirtelim.