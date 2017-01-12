Galaxy S7 için Android 7.0 Nougat güncellemesi yayınlandı

Samsung'un uzun bir süre Galaxy S7 için Android 7.0 Nougat güncellemesi üzerinde çalıştığını biliyorsunuzdur. Beta aşamasında olan Galaxy S7 için Android 7.0 Nougat güncellemesi bugün resmi olarak yayınlandı. Peki, Galaxy S7 için Android 7.0 Nougat güncellemesi ilk etapta kimlere geliyor?

Galaxy S7 için Android 7.0 Nougat kime geliyor?

Samsung, Galaxy S7 için Android 7.0 Nougat güncellemesini Beta aşamasına tabii tutmuştu. Yaklaşık 2-3 ay süren Beta sürecinin ardından bugün güncellemeyi test edenlere Galaxy S7 için Android 7.0 Nougat güncellemesinin stabil sürümü dağıtılmaya başladı.

Yani Galaxy S7 için Android 7.0 Nougat güncellemesi ilk etapta, güncellemeyi test eden kullanıcılara sunuluyor.

OTA üzerinden sunulan güncelleme ile arayüzde yenilikler yapılıyor. Sistemde yaşanan sorunları çözen güncelleme ile bir takım performans iyileştirmeleri de geliyor.

Galaxy S7 için Android 7.0 Nougat Türkiye'ye ne zaman gelecek?

Samsung, henüz güncellemenin Türkiye'ye resmi olarak ne zaman geleceğini açıklamadı. Ancak tahminlerimize göre Şubat ayının ilk haftalarında Galaxy S7 ve Galaxy S7 edge için Android 7.0 güncellemesi Türkiye'de yayınlanacaktır.

Eğer Beta testlerine katıldaysanız Güncellemeleri Denetle diyerek Android 7.0 Nougat'ın final sürümünü yükleyebilirsiniz.