Galaxy S7 için Android 7.0 Türkiye güncelleme takvimi açıklandı!

Samsung, geçtiğimiz ayın ortasında Galaxy S7 için Android 7.0 Nougat güncellemesini dağıtmaya başlamış ancak yaşanan sorunlardan dolayı güncelleme geri çekilmişti. Tam bir bilmece olan Galaxy S7 için Android 7.0 Nougat güncellemesi, yapılan açıklama ile netlik kazandı.

Samsung Türkiye Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, Twitter üzerinden gelen yoğun sorular karşısında Tweet atmak durumunda kaldı. Tansu Yeğen'in Tweetinde Galaxy S7 için Android 7.0 Nougat güncellemesinin Türkiye'ye ne zaman geleceği net bir şekilde belirtiliyor. Bu Tweette ayrıca diğer Galaxy modellerinin de ne zaman güncelleme alacağı yer alıyor.

Bu tarihte Galaxy S7 için Android 7.0 Nougat Türkiye'de!

Tansu Yeğen'in açıklamalarına göre; Android 7.0 Nougat güncellemesi Şubat'ın 2. hafta sonunda Galaxy S7 ve Galaxy S7 edge modellerine, Şubat'ın 3. hafta sonunda Galaxy S6, Galaxy S6 edge+ ve Galaxy Note 5'e, Şubat'ın 4. hafta sonunda Galaxy S6 edge'e, Mayıs ayında Galaxy A serisine ve Temmuz ayında Galaxy J serisine gelecek.