Google Play'in en iyileri açıklandı!

Android'in uygulama mağazası Google Play, bugün 5. doğum gününü kutluyor! 6 Mart 2012'de yayın hayatına başlayan Google Play, uygulamaları, oyunları, filmleri, TV şovlarını, müzik ve kitapları bünyesinde barındırıyor.

5 yılda 190 ülkede 1 milyondan fazla aktif kullanıcısı olan Google Play'de; milyonlarca uygulama, 40 milyon şarkı, 5 milyon kitap ve her zamankinden daha fazla filmle keşfedilecek çok şey yer alıyor.

Google Play Store'daki Android uygulamaları; Chromebook, Android Wear cihazları ve Google'ın Sanal Gerçeklik platformu olan Daydream de dahil olmak üzere her zamankinden daha fazla cihazda kullanılabiliyor.

Google Play'in 5. yaş gününün kutlamasında, Google Play'in piyasaya sunulmasından bu yana ABD'deki en popüler; oyun, uygulama, şarkı, albüm, kitap ve film bir araya getirildi.

En çok yüklenen oyunlar

Candy Crush Saga

Subway Surfers

Temple Run 2

Despicable Me

Clash of Clans

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