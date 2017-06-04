HTC U 11'in özelliklerini gösteren iki reklam filmi yayınlandı

HTC, kısa süre önce tanıtılan HTC u 11’in bazı özelliklerini gösteren YouTube'da iki yeni video tanıtımı yayınladı. Her iki video da, şirketin geçmişteki tanıtım çabalarına göre önemli bir gelişme olarak görülüyor. Çünkü şirket kötü reklam filmi yayınlamak ile popüler.

"Parlak anlarınızı yakalamak için sıkmak" başlıklı bir video, Edge Sense'in kamerasını sıkarak nasıl etkinleştirebileceğinizi gösteriyor. Ve IP67 sertifikasyon derecesi ile havuza atlayabilir ve eylemi kaydedebilirsiniz. Videodaki küçük not, telefonun 1 metreden (3.3 feet) derinliğe kadar batırılmış olmasına rağmen, su hasarının garantinin kapsamına girmediğini söylüyor. Bu, Apple, LG ve Samsung gibi diğer üreticilerin IP67 ve IP68 dereceli telefonları için de geçerlidir.

İkinci video, "Duyuluyor", HTC U11'deki bazı ses özelliklerine odaklanıyor. Örneğin, USonic kulaklıklarla, ses özellikle kulağınıza göre "ayarlanır". Aktif Gürültü Önleme özelliğiyle dış sesler kulaklıkların ses çıkışını etkilemez. Ve Akustik Yakınlaştırma ile videodaki bir konuyu yaklaştırırken, o konuyla ilgili ses seviyesi artar.

Aşağıda yayınlanan videoları izleyebilirsiniz.