Huawei Mate 10 Pro canlı görüntülendi

Huawei'nin tanıtması beklenen birden fazla Mate 10 markalı cihazları var ancak, yalnızca bunlardan biri olan Mate 10 Pro'yu daha çok duyuyoruz. Mate 10 Pro, uzun boylu, neredeyse çerçevesiz tasarımıyla, 2017’nin en büyük akıllı telefonu trendini en yakından takip eden cihazdır.

Şimdiye kadar tanıtım görselleri ve resmi sunumlarını gördüğümüz telefonun şimdi de Çinli sosyal medya Weibo üzerinden canlı görüntüsü sızdırıldı.

Ne yazık ki, fotoğrafların beklenenden biraz daha parlak dış görünüme sahip olduğunu belirtmekle birlikte, bu fotoğraflarda cam arka panel dışında gizlenmiş herhangi yeni bir özellik görünmüyor.

Yukarıda da görebileceğiniz gibi, Mate 10 Pro'nun çift kamerası, telefona iki tonlu bir tasarım sağlayan desenli bir şeritle çevrilidir (Huawei P10'un arka kısmı gibi). P10'da olduğu gibi ikili kameradan bahsetmişken, bu kamera Sumilux-H lensli Leica markalı bir ünitedir. Ancak, daha düşük ışık performansı için f/1.6 diyaframa yükseltildi. Bu şekilde, LG V30'un arka kamerasının diyafram açıklığıyla eşleşti.

Çerçevesiz tasarıma sahip olan telefonun ekranı muhtemelen 18: 9 en / boy oranına sahip 6 inç, 1440 x 2880 piksel olacak. Huawei'nin kendi en iyi Kirin 970 işlemcisi tarafından desteklenen Mate 10 Pro, ayrıca en az 4 GB RAM ve 4000 mAh pil sunacak.