Intel, AMD ve Apple'ın yıldızlarına göz dikti!

Milyarlarca dolarlık yatırımına rağmen asla ama asla ekran dünyasında yer edinemeyen Intel, bu kez bambaşka bir politika güdüyor. Intel en büyük rakibi AMD başta olmak üzere; diğer firmalardan da tecrübeli isimler transfer ederek ekran kartı pastasından dilim koparma niyetinde.

Intel bu amaç doğrultusunda, AMD Radeon Grafik İstemcileri Şef Mühendisi Raja Koduri'yi transfer etti. Intel, Koduri'yi üst düzey yöneticilik mertebesine getirdi. Intel yakın zamanda oluşturacağı Çekirdek ve Görsel İşleme biriminde de, Koduri'nin tecrübelerinden tam anlamıyla faydalanacak.

Koduri, "Dünya çapında önde gelen bir IP portföyünde, veri devrimi gerçekleştirmeye yönelik birleşik bir mimari sunma fırsatımız var ve bunu en uygun şekilde değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Firmanın öncelikli amacı dizüstü bilgisayarlar ve ultra ince bilgisayarlar için tümleşik grafik çözümleri geliştirmek gibi görünse de kazın ayağı öyle değil. AMD, NVidia ve Apple'dan gerçekleştirilen transferler; Intel'in yakın gelecekte AMD ve Nvidia'ya doğrudan meydan okuma niyetinde olduğunun ispatı konumunda. Intel de bunu kamuoyu ile paylaşıyor ve üst düzey grafik çözümlerine geri sayım başladığını vurguluyor.