iPhone 8 bu özelliğe de sahip olabilir

Dün gelen yeni bilgiler, bu yıl piyasaya çıkacak olan üç iPhone'un cam malzemeden oluşan arka kasa üzerinden kablosuz şarj için destek vereceği yönündeydi. Bugün Tayvan'dan gelen yeni bir raporda ise üç telefondan birinin Samsung tarafından sağlanacak OLED ekrana sahip olacağı gerçeğini yineliyor.

Ayrıca, Premium özelliklere sahip olacak olan iPhone 8’in bir iris tarayıcı ile geleceği iddia ediliyor. Bu özellik, Samsung’un talihsiz modeli Galaxy Note 7’de de sunulmuştu ve Koreli Galaxy S8 ve S8+ modellerinde de sunması bekleniyor.

iPhone'ların tedarik zincirini oluşturan şirketlerin parça tedarikine her zamankinden önce başlaması bekleniyor. Nedeni ise Apple’ın yeni iPhone modellerini rekor sayıda satacağını düşünmesi. Bununla birlikte, yeni telefonlar her zamanki gibi Eylül ayında duyurulabilir.