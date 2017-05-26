iPhone, Manchester saldırısında hayat kurtardı!

İngiltere'nin Manchester şehrinde geçtiğimiz gün üzücü terör olayı yaşanmıştı. Ariana Grande konserinde intihar bombacısı 20'nin üzerinde çocuğun ölümüne sebep olmuştu. Bu saldırı hakkında bugün bir geliştme yaşandı. Manchester saldırısında bir kadının yaşamı iPhone sayesinde kurtuldu.

45 yaşındaki Lisa Bridgett, patlama sırasında iPhone 6s ile görüşme yapıyormuş. Patlamanın etkisi ile etrafa saçılan şarapnel parçaları Lisa Bridgett'e çarpmadan önce iPhone'a isabet etmiş. Eğer şarapnel parçası iPhone'a çarpıp yön değiştirmese muhtemelen Lisa Bridgett şu an hayatta olmayacaktı.

Ancak bu olay sonrası Lisa Bridgett'in orta parmağını kaybettiği aktarıldı. Lisa'nın eşi Facebook hesabından şunları aktardı; "Lisa hayatta olmaktan dolayı kendini çok şanslı hissediyor. Ancak Lisa, sol elindeki orta parmağını kaybetti ve çok sayıda yaralanmaya uğradı. Diğer kesikler ve çürükler de hayal edebileceğiniz gibi çok fazla. Ancak burnu ve yanağındaki yaralar büyük ölçüde geçtiği için şu an iyi durumda.".