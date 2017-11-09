iPhone X benzeri iPad modeli yolda!

Apple, iPhone X ile yıllardır süregelen ana ekran tuşlu tasarımdan vazgeçmiş ve çentikli tasarıma sahip tam ekranlı bir tasarıma geçiş yapmıştı. Apple'ın iPhone'da yaptığı bu değişimi, önümüzdeki yıl tanıtılacak iPad modellerinde de yapacağı söyleniyor.

Bloomberg‘in haberine göre; Apple, 2018'de iPhone X'i andıran ana ekran tuşunun olmadığı bir iPad modeli tanıtacak. Yeni iPad modelinin iPad Pro 10.5 inç ile aynı boyutta olması ve iPhone X'teki yüz okuma teknolojisi olan Face ID'yi barındırması bekleniyor. Kaynaklar; ayrıca Apple'ın daha geliştirilmiş bir Apple Pencil üzerinde de çalıştığını söylüyor.

Beklentiler; 2018 model iPad'de iPhone X'te olduğu OLED ekran teknolojisine geçiş yapılması yönündeydi. Ancak gelen raporlarda Apple'ın iPad için henüz OLED planlarının olmadığı ve firmanın iPad'de yoluna LCD ile devam edeceği yer alıyor. iPhone X'te OLED tedarik sıkıntısı çeken Apple'ın, 2018'in sonuna kadar OLED'e pek sıcak bakmayacağını söyleyebiliriz.

2018 model iPad'in tasarımının iPhone X'teki gibi çentikli olacağı söyleniyor. Yeni iPad'in donanım biriminde ise Apple A11X'in ve 4 GB RAM'in yer alması bekleniyor. Apple A11X ile muhtemelen Intel i5 seviyesinde bir performans sunulacak. Bakalım PC'nin yerini iPad ile doldurmak isteyen Apple, karşımıza performans canavarı bir iPad ile çıkacak mı?