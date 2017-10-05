Mars'taki su için yeni teori!

Chicago Üniversitesi'nden gezegen bilimci Edwin Kite ve Caltech Üniversitesi'nden Peter Gao, Mars'ın tamamen buzla kaplı olduğu dönemden kalma su izlerinin, buz tabakaları içinde sıkışan büyük miktarda metan gazının açığa çıkmasıyla oluşan sera etkisinin eseri olduğunu ileri sürdü.

Bilim insanları, Mars'ın eksenindeki oynaklık nedeniyle farklı bölgelerinin dönemsel olarak daha fazla güneş ışığına maruz kaldığı, bu durumun buz tabakalarını eriterek gezegenin kabuğunun hemen altında, kaya katmanları ile buz tabakaları arasındaki sıkışmış haldeki metan gazını açığa çıkarmış olabileceğini belirtti.

Geliştirilen modele göre, bugünden yaklaşık 3,6 milyar ila 3 milyar yıl önce, yer altından çıkan metan gazının atmosferdeki karbondioksitle birleşmesi sonucu küresel ısınma etkisi oluştu. NASA'nın yüzey keşif aracı Curiosity'nin ve Mars uydularının gezegende tespit ettiği akarsu aşındırması ürünü olan yüzey yarıkları ve delta vadileri bu dönemde ortaya çıktı.

Avrupa Uzay Ajansı ve Roscosmos'un ortak Mars araştırma projesi ExoMars kapsamında uzaya gönderilen Gaz İzsürme Uydusu'nun metan koklayıcı donanıma sahip olduğuna, uydunun 2018 Mart'ında gezegene yakın bir yörüngeye yerleşeceğine dikkati çeken bilim adamları, geliştirdikleri modelin bu sayede çürütülebileceğini kaydetti.

Araştırmacılardan Edwin Kite teoriyle ilgili Eğer uydunun enstrümanları Mars atmosferinde metan izine rastlamazsa o vakit modelimizin doğru olma olasılığı çok düşük demektir. Modelimizi tam anlamıyla doğrulamanın bir yolu var mı bilmiyorum ama yanlışlamanın oldukça kolay bir yolu var. ifadelerini kullandı.