Microsoft yeni konsolundan kar etmeyecek!

Microsoft'un E3 2017 kapsamında düzenlediği konferansta duyurduğu ve piyasanın gelmiş geçmiş en güçlü oyun konsolu oduğu söylenen Xbox One X, özelliklerinin dışında Microsoft'a maddi yansımasıyla da konuşulmaya devam ediyor.

Phil Spencer, verdiği bir röportajında Microsoft'un 4K çözünürlükte 60FPS oyun deneyimi vaat eden yeni konsolu Xbox One X'ten kâr etmeyeceklerini, Microsoft'un konsol satışı yerine oyunların satışından kâr elde etmeyi planladığını açıkladı. Hatırlayacak olursanız Xbox One, 6 Teraflop'luk bir grafik işlemcisine, 8 çekirdekli bir işlemciye ve 12GB DDR5 RAM'e sahipti.

Microsoft tüm bu güçlü teknik özelliklere rağmen konsolun fiyatını 499 dolar olarak duyurmuştu. Özelliklerine nazaran uygun fiyatlı bu konsol görünen o ki Microsoft'un elde etmek istediği kârdan vazgeçmesiyle birlikte beklenenden daha uygun bir fiyat etiketiyle karşımıza çıkacak.