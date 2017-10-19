Nokia 7 artık resmi! İşte Nokia 7'nin özellikleri!

Nokia 7 bu sabah Çin'de HMD Global tarafından tanıtıldı. Cam ve alüminyum kaplı cihaz, 1080 x 1920 (FHD) çözünürlüğe sahip 5.2 inçlik bir LCD ekran ile geliyor. Nokia 7, sekiz çekirdekli CPU ve Adreno 508 GPU ile birlikte gelen Snapdragon 630 yongasetine sahip. 4GB RAM ve 6GB RAM içeren iki model olacak ve bu her iki model de 64GB'lık genişletilebilir dahili depolama alanı ile donatılmış.

Telefonun arkasında f/1.8 diyafram açıklığında 16MP kamera ve 5MP ön kamera mevcut. Çift Görüş özelliği (Nokia 8'de de var) kullanıcıların hem arka hem de ön kamerayı aynı anda kullanarak fotoğraf ve video çekmelerini sağlar. Nokia, bu çift taraflı resimleri ve videoları "Bothies" olarak adlandırıyor.

Nokia 7’de 3000mAh pil ve 3.5mm kulaklık girişi mevcut. Telefon, Android Nougat ile önceden yüklenmiş olarak gelse de, HMD cihazın Android 8.0 Oreo sürümüne güncelleneceğini söylüyor.

Nokia 7, 24 Ekim'de Çin'de piyasaya çıkacak. Şimdilik Çin pazarına özgü olacak.