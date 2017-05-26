PS Plus almayı düşünüyorsanız şimdi tam zamanı!

Sony ve EA ortak bir çalışmayla oyunculara bedava oyun dağıtıyor. İlk kez 12 aylık PS Plus üyeliği satın alacaksanız PlayStation 4'te Star Wars™ Battlefront Ultimate Edition'ı ücretsiz olarak Sony size hediye ediyor.
Oyun oynarken söylenen yalanlar!
PS Plus üyeliğiniz onayladığında size e-posta yoluyla bir indirme kodu gönderilecek. Bu işlem 10 iş gününe kadar sürebilir. En sevdiğiniz efsanevi çevrimiçi çok oyunculu PlayStation 4 oyunlarınızın tadını çıkaracaksınız.
Güç PlayStation'ın yanında! İlk defa 12 aylık PS Plus aboneliği satın alanlara, "Star Wars™ Battlefront - Ultimate Edition" ücretsiz! pic.twitter.com/he4Nxt4sVo— PlayStation Türkiye (@PlayStationTR) 26 Mayıs 2017
Bununla da bitmiyor PS Plus üyesi olarak ayrıca PlayStation Store'da geçerli özel indirimlere de sahip olabileceksiniz ve devam eden her ay iki PlayStation 4 oyununu da ücretsiz indirebileceksiniz. Her ayın sonunda gelecek ayın ücretsiz oyunlarını öğrenebileceksiniz.
Yazar: Berk İşçimen Takip Et @teknolojiokuTüm Berk İşçimen Haberleri
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