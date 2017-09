PS Plus Ekim 2017 ücretsiz oyunları açıklandı!

Sony bir açıklama ile Ekim 2017'nin ücretsiz PlayStation Plus oyunlarını duyurdu. Eğer PlayStation 4, PlayStation 3 veya PlayStation Vita sahibiyseniz, önümüzdeki ayın şimdiden çok güzel geçeceğini söyleyebiliriz çünkü Sony; Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, Amnesia: Collection, RIGS: Mechanised Combat League, That’s You, Monster Jam Battlegrounds, Hustle Kings, Hue ve Sky Force Anniversary oyunlarını ekimde ücretsiz vermeye hazırlanıyor.

Eğer bir PlayStation 4 oyuncusuysanız PS Plus ile önümüzdeki ay Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, Amnesia: Collection, RIGS: Mechanised Combat League, That’s You, Hue ve Sky Force Anniversary oyunlarını alabileceksiniz.

PlayStation 3 kullanıcıları ise sadece Monster Jam Battlegrounds ve Hustle Kings oyunları ile yetinmek zorunda kalacak. PlayStation Vita oyuncuları ise Hue ve Sky Force Anniversary oyunlarına ücretsiz sahip olacaklar.