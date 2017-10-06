PS1 oyunlarını tarayıcınızdan oynayın!

PS1 severler PS1 oyunlarını bir sitede toplayıp bizlerin beğenisine sunmuşlar!

06/10/2017 11:30

PlayStation 1 hepimizin göz bebeğidir. 90larda çocuk olan hemen herkesin ilk konsoludur PlayStation 1. Hepimiz açarken küçük kalp krizleri büyük heyecanlar yaşamışızdır. Ancak açıldıktan sonra da büyük bir şevk ve eğlenceyle saatlerce günlerce oynamışızdır.

İşte bu eski duyguları eski mutlulukları tekrar yaşayabileceğiniz tam size göre bir site mevcut. Bahsettiğimiz sitede aklınıza gelebilecek her türlü PlayStation 1 oyunu mevcut. Oyunları küçük boyutlu bir indirmeden sonra klavyenizle çok rahatlıkla oynayabilir ve eski günleri yad edebilirsiniz.

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Ancak şimdiden belirtelim burada oyunlar kesin açılıyor yani kalp krizi ve hayal kırıklığı riski yok. Lafı çok uzatmadan sitenin adresini verelim. Siteye buradan ulaşabilir ve çocukluğunuza/gençliğinize zaman makinesi hızıyla dönüş yapabilirsiniz.

    Yazar: Berk İşçimen

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