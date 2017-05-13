Samsung, çip bölümünü ayırıyor

Teknoloji ddevi Samsung, Cuma günü yaptığı açıklamada, şirketin daha fazla müşteri çekmek istediği için yarıiletken işinde sözleşmeli çip üretimi için yeni bir bölüm oluşturduğunu söyledi.

Yeni bölüm, Qualcomm Inc ve Nvidia Corp gibi müşterilere Tayvan Semiconductor Manufacturing Co. gibi firmalarla rekabet eden mobil işlemciler ve diğer bellek dışı cipsler üretmekle sorumlu olacak. Tüm çip işletmelerini denetleyen Samsung'un başkanı Kim Ki-nam tarafından denetlenmeye devam edilecek.

Samsung’un bu hareketi çok sürpriz görünmüyor çünkü, daha önce analistler, firmanın daha verimli hale getirilmesi ve Samsung'un bazı bölümlerine potansiyel sızıntılarla ilgili endişeleri kolaylaştırmak için şirketin dökümhanesi ve sistem yongası operasyonlarını parçalayacağını tahmin etmişlerdi.

Döküm işinden elde edilen gelirler Samsung'un genel satışlarının küçük bir kısmını oluştursa da, iyi bir büyüme kaydetti. Araştırma şirketi IHS, 2016 yılında Samsung'un döküm gelirinin yüzde 86 artarak 4,7 milyar dolar olduğunu tahmin ediyor. Samsung, başkaları için talebe göre yarı iletken çip üretme işinde iyi para olduğunu biliyor ve bu nedenle şirketin bir sözleşmeli çip imalat bölümü oluşturması oldukça mantıklı geliyor. Samsung, Apple, Nvidia ve Qualcomm gibi cihazlar için en yeni yonga setlerini üretme teknolojisine ve kapasiteye sahip. Bu yüzden Samsung'un, özel bir dökümhaneyle TSMC ve Globalfoundries gibi dünyanın önde gelen çip imalatçıları arasında yer alması bir sorun teşkil etmeyecektir.