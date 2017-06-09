Samsung yetkilisi Galaxy Note 8'in bu özelliğini yalanladı

Samsung'un en yeni amiral gemisi olan Galaxy S8'i kullanan hemen hemen herkes, arka taraftaki parmak izi sensörünün yerleşiminin ne kadar kötü olduğunu size hızlıca anlatacaktır. Daha önce de bildirildiği üzere, bu yerleşim, şirketin telefonu geliştirdiği zaman içinde ekran içine entegre edilmiş parmak izi tarayıcısı için yüksek kaliteli bir prototip üretememesi nedeniyle gerçekleşti. Ve bu teknolojinin Galaxy Note 8'in üretime girdiği zamana kadar hazır olacağı düşünülüyordu ancak, son zamanlarda çıkan bir haber bunun hayal olduğunu gösterdi.

Koreli News1 haber sitesinin bildirdiğine göre, bir Samsung yetkilisi yaptığı açıklamada, "Biz Galaxy Note 8’e parmak izi tarayıcıyı entegre etmek için her türlü çabayı gösterdik ancak, çeşitli teknik sorunlar ve güvenlik gibi sınırlamalar nedeniyle olmadı” dedi.

Veya başka bir deyişle, Samsung'un aslında bir çalışma prototipi vardı, ancak bu prototip kendi bağımsız modelleriyle eşdeğer bir performans sergiledi.

Tüm bunlara rağmen şirket, bu fikri tamamen bırakmış gibi görünmüyor. Yayınlanan rapora göre, Samsung, Note 8'de yer almayan bu teknolojiyi dünyanın en büyük biyometrik sensör üreticisi CrucialTec ile işbirliği içinde geliştirmeye devam edecek.

Galaxy Note 8’in, Samsung'un mevcut amiral gemisi olan S8 ile aynı tasarım dilini paylaştığı söylenirken, phablet telefon, arkada bir çift kamera modülü bulunan ilk üst seviye Samsung cihazı olmanın ayrıcalığını üstlenecek.