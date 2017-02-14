Samsung'un rüşvet skandalında yeni tutuklama talebi!

Pazartesi günü yapılan 15 saatlik bir sorguyu takiben, Güney Kore'nin özel savcılığı Samsung'un fiili lideri Lee Jae-yong'a karşı bir kez daha tutuklama emri istedi. Bu talep, mahkemenin benzer bir talebi reddetmesinden bir ay sonra gerçekleşti. Güney Kore tarihindeki en büyük siyasi skandallardan birine yönelik soruşturma başlatıldı ve bu da, Güney Kore Başkanı Park Geun-hye'nin görevden alınması için bir oylamaya yol açtı.

Geçtiğimiz yılın sonlarında ortaya çıkan skandalda, Samsung Başkanı Jay Y. Lee'nin, Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin yakını olan Choi Soon-sil ailesine ait hesaplara Samsung'un yan kuruluşlarından 36 milyon dolar eşdeğer para aktardığı belirlendi. Araştırmacılar, Lee'yi, 2015 yılında iki bağlı şirketin yeniden birleşmesini sağlamak için başkanın arkadaşı Choi Soon-sil ile bağlantılı kuruluşlara toplam 36.42 milyon dolarlık rüşvet teklifi ile suçladı.

Bunun yanı sıra Jay Y. Lee hakkında yalan ifade verme ve zimmetine para geçirme gibi suçlamalarda bulunuyor. Savcılar, iki Samsung yan kuruluşunun, Samsung S & T Corp ve Cheil Industries Inc'in 2015 yılında tekrar birleşmesini sağlamaya yönelik rüşvet teklif edildiği söyleniyor. Kamuoyunda büyük çaplı yankı yapan olayda, ülke genelindeki protestolarından sonra Başkan Park’ın yetkileri kaldırıldı ve şimdi Anayasa Mahkemesinin konuyla ilgili nihai kararını bekliyor.

Samsung'un günlük operasyonlarının Lee'nin tutuklanmasından etkilenmesi pek olası görünmüyor ancak, şirketin mevcut liderliğinde büyük boşluk bırakacağı için uzun vadede acı çekebilir. Şirket, geçtiğimiz günlerde, holdingin son mali başarılarına rağmen, araştırmayı sonuçlandırması ve sonrasında şirketini olumsuz etkilemesi durumunda, Samsung Group'un ana kontrol kolu olan şirket stratejisi ofisini dağıtacağını açıkladı. Seul mahkemesi, savcının talebini kabul edip etmeyeceğine karar vermek için Perşembe günü bir duruşma yapacak.