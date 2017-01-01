Apple CEO'sundan Türkiye için Türkçe mesaj!

Dün gece Türkiye yeni bir terör olayı ile sarsıldı. Şuan için 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı için dünyanın dört bir yanından teröre lanet mesajları yağıyor.

Apple CEO’su Tim Cook, Twitter hesabından Türkçe mesaj ile İstanbul Ortaköy’de gerçekleşen terör saldırısı ile ilgili üzüntülerini paylaştı.

Tim Cook attığı tweette, "Sevgili Türkiye, acınızı ve üzüntünüzü paylaşıyoruz. #Istanbul kalbimiz sizinle" ifadelerini kullandı.