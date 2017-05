Samsung'un ilk çift kameralı akıllı telefonu sızdırıldı

Şimdiye kadar çeşitli sızıntılardan Samsung Galaxy C10'un bir çift kameraya sahip olan ilk Samsung telefonu olacağı ortaya çıkmıştı. Çoğunuz muhtemelen, Samsung Galaxy Note 8'in şirketin ilk çift kameralı telefonu olacağını düşünmüştünüz.

Daha önce Galaxy C10'un çift ​​kamera kurulumunu ortaya koyan eskizleri ortaya çıkmıştı. Bugün ise gül altın rengindeki Galaxy C10 modelinin güzel görünümlü bir fotoğrafı yayınlandı. Bu fotoğraf yine, bir çift kamera sensörünün ünitenin arkasında yer alacağını onaylıyor.



Resmi modelin arkası tam olarak görünmese de, parmak izi tarayıcının cihazın önündeki ana menü düğmesinin içine entegre olacağını söyleyebiliriz. Telefonun özellikleri hakkında çok fazla bilgi yok ancak, Snapdragon 660 işlemci ile güçlendirileceği söyleniyor. Buna bir sekiz çekirdekli CPU ve Adreno 512 GPU dahil.



Dün keşfedilen bilgiye göre ayrıca bir Samsung Galaxy C 10 Plus modeli de olacak ve her iki telefon da AI yardımcısı Bixby'yi destekleyecek. Aslında, her iki model de hızlı bir şekilde asistanı harekete geçiren özel Bixby Düğmesi ile birlikte geliyor.